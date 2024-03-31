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Львовян предупредили о ремонте дороги с 1 апреля — где ограничат движение

31 марта 2024 10:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Львовян предупредили о ремонте дороги с 1 апреля — где ограничат движение
Ремонт дороги. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во Львове с 1 по 22 апреля будет проводить ремонт ул. Шота Руставели на участке от ул. Волошской до ул. Архипенко. Речь идет о верхней нечетной стороне, по которой курсирует только частный транспорт.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

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Движение частных автомобилей по направлению к центру будет организовано по нижней части улицы, то есть так, как курсирует общественный транспорт.

"По информации Галицкой районной администрации, верхняя часть улицы Шота Руставели, от улицы Волошской до ул. Архипенко, в неудовлетворительном состоянии. Дорожное покрытие на улице имеет значительные неровности на проезжей части и аварийные выбоины", — говорится в сообщении.

Подрядная организация ШРП "Галицкого района" отремонтирует эту часть улицы — перестелит брусчатку, выровняв все неровности. Площадь работ — ориентировочно 400 кв. м. В результате значительного объема ремонта он будет длиться до трех недель.

Во Львовском городском совете отметили, что на указанном участке дороги общественный транспорт не курсирует.

"На время ремонта частный транспорт будет курсировать по нижней части улицы Шота Руставели, как это сейчас делает общественный транспорт", — говорится в сообщении.

Напомним, с 1 апреля во Львовском городском совете начнется сокращение персонала. В мэрии исчезнут три департамента.

Также во Львове продают историческую виллу "Ломница". Ее построили в 1911 году. Здание является памятником архитектуры местного значения.

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Львов
дороги
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автомобиль

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