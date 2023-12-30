Люди у Львові. Фото: Новини.LIVE

Львів'яни розповіли, чого очікують від 2024 року. Дехто з перехожих у місті відповів, що очікує не лише перемоги, а й повернення додому.

Про це мешканці Львова розповіли для Новини.LIVE.

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Очікування львів'ян від 2024 року

Люди одноголосно заявили, що наступного року хочуть миру та перемогу України.

"Перемоги України, відродження України", — сказала одна з жінок.

Місцевий чоловік наголосив, що хоче, аби російські окупанти померли.

Ще одна жінка очікує повернутися до рідного дому у новому році.

"Щоби всі люди щасливі були, щоби мир опанував всю планету", — наголосила мешканка міста.

Нагадаємо, львів'яни назвали своїх кандидатів на звання "Людина року". Майже всі опитувані для себе виокремили бійців Збройних сил України.

Також ми писали, що у Львові планують розпочати реставрацію Собору Святого Юра. На капітальний ремонт території собору виділили близько 31 млн грн. Для реконструкції подвір'я хочуть закупити плити з пісковика за значно завищеними цінами.