Люди во Львове. Фото: Новини.LIVE

Львовяне рассказали, чего ожидают от 2024 года. Некоторые из прохожих в городе ответил, что ожидает не только победы, но и возвращения домой.

Об этом жители Львова рассказали для Новини.LIVE.

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Ожидание львовян от 2024 года

Люди единогласно заявили, что в следующем году хотят мир и победу Украины.

"Победы Украины, возрождение Украины", — сказала одна из женщин.

Местный мужчина подчеркнул, что хочет, чтобы российские оккупанты умерли.

Еще одна женщина ожидает вернуться в родной дом в новом году.

"Чтобы все люди счастливы были, чтобы мир овладел всей планетой", — подчеркнула жительница города.

Напомним, львовяне назвали своих кандидатов на звание "Человек года". Почти все опрошенные выделили бойцов Вооруженных сил Украины.

Также мы писали, что во Львове планируется начать реставрацию Собора Святого Юра. На капитальный ремонт территории собора было выделено около 31 млн грн. Для реконструкции подворья хотят закупить плиты из песчаника по значительно завышенным ценам.