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Львів'янин продав неіснуючі квартири за 1,5 млн гривень

1 червня 2023 13:16
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Львів'янин продав неіснуючи квартири за 1,5 млн гривень
Рука чоловіка з ключами на столі Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

За даними слдіства 38-річний львів'янин представився працівником будівельної компанії та уклав з покупцем фіктивні договори завдатку за квартир. У висновку незаконно заволодів коштами в розмірі 1,5 млн грн.

Про це інформує Львівська обласна прокуратура.

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Деталі слідства

"Чоловік ввів в оману потерпілого, якому повідомив, що може здійснити продаж квартир в одному з житлових комплексів Львова. Він представився працівником будівельної компанії, хоча таким не являвся. В подальшому останній уклав з покупцем фіктивні договори завдатку за придбання двох квартир. Таким чином, згідно цих договорів фігурант отримав кошти в особливо великому вищевказаному розмірі", — йдеться у повідомленні.

Вилучені гроші правоохоронцями. Фото: Львівська обласна прокуратура
Вилучені гроші правоохоронцями. Фото: Львівська обласна прокуратура 

Керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова повідомлено про підозру 38-річному львів’янину за фактом шахрайства (ч. 4 ст. 190 КК України). Слідчі дії тривають. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави.

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