Львів'янин продав неіснуючи квартири за 1,5 млн гривень

Рука чоловіка з ключами на столі Фото: Google

За даними слдіства 38-річний львів'янин представився працівником будівельної компанії та уклав з покупцем фіктивні договори завдатку за квартир. У висновку незаконно заволодів коштами в розмірі 1,5 млн грн.

Про це інформує Львівська обласна прокуратура.

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Деталі слідства

"Чоловік ввів в оману потерпілого, якому повідомив, що може здійснити продаж квартир в одному з житлових комплексів Львова. Він представився працівником будівельної компанії, хоча таким не являвся. В подальшому останній уклав з покупцем фіктивні договори завдатку за придбання двох квартир. Таким чином, згідно цих договорів фігурант отримав кошти в особливо великому вищевказаному розмірі", — йдеться у повідомленні.

Вилучені гроші правоохоронцями. Фото: Львівська обласна прокуратура

Керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова повідомлено про підозру 38-річному львів’янину за фактом шахрайства (ч. 4 ст. 190 КК України). Слідчі дії тривають. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави.

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