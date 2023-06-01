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Львовянин продал несуществующие квартиры за 1,5 млн гривен

1 июня 2023 13:16
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Львовянин продал несуществующие квартиры за 1,5 млн гривен
Рука мужчины с ключами на столе Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

По данным следствия, 38-летний львовянин представился работником строительной компании и заключил с покупателем фиктивные договоры задатка за квартиры. В заключении незаконно завладел денежными средствами в размере 1,5 млн грн.

Об этом информирует Львовская областная прокуратура .

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"Мужчина ввел в заблуждение потерпевшего, которому сообщил, что может осуществить продажу квартир в одном из жилых комплексов Львова. Он представился работником строительной компании, хотя таковым не являлся. В дальнейшем последний заключил с покупателем фиктивные договоры задатка за приобретение двух квартир. Таким образом, согласно этим договорам фигурант получил средства в особо крупном вышеуказанном размере" , - говорится в сообщении.

Изъяты деньги правоохранителями. Фото: Львовская областная прокуратура
Изъяты деньги правоохранителями. Фото: Львовская областная прокуратура

Руководство Галицкой окружной прокуратуры города Львова сообщило о подозрении 38-летнему львовянину по факту мошенничества (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Следственные действия продолжаются. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением залога.

Напомним, мы ранее писали, что на Львовщине будут судить водителя, который в багажном отделении автомобиля хотел перевезти уклоняющегося.

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