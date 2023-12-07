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Львівська облрада виділила з бюджету на свій телеканал 37 млн гривень

7 грудня 2023 17:09
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Львівська облрада виділила з бюджету на свій телеканал 37 млн гривень
Чоловіки працюють над прямим ефіром телеканалу. Ілюстративне фото: Habr
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Львівська обласна рада наступного року виділить 37 млн грн з бюджету для фінансування телеканалу "Перший Західний". Найбільша частина коштів піде на виплату заробітних плат працівникам ТРК.

Про це повідомив т. в. о. директора департаменту комунікацій та внутрішньої політики Львівської ОВА Юрій Горун.

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Як розподілять кошти виділені на фінансування телеканалу

Наступного року Львівська облрада виділить 37 млн грн на функціонування ТРК "Перший Західний".

На що піде фінансування:

  • 33 млн гривень — заробітна плата;
  • 4 млн гривень — супутні видатки та ліцензія. 

Минулого року облрада виділила 29 млн 600 тис. грн для роботи того ж телеканалу. Кошти були розподілені таким чином:

  • 32 млн 100 тис. грн — заробітна плата (кількість працівників — 119 осіб; середня з/п — 18 тис. гривень); 
  • 200 тис. грн — матеріали (в тому числі на пальне для службових автомобілів); 
  • 5 млн 880 тис. грн — послуги (сигнал);
  • 1 млн 112 тис. грн — комунальні послуги;
  • 328 тис. грн — контент;
  • сплачено 11 млн грн податків. 

Повідомляється, що телеканал за цей рік вже заробив близького одного мільйона гривень. 

"ТРК "Перший західний" посідає третє місце у рейтингу регіональних каналів України. Його частка перегляду — 0, 049%", — вказав Горун.

Нагадаємо, у Львові перед міським оперним театром засвітили головну ялинку міста. На дійство завітали львів'яни, гості міста, а також і подружжя, яке подарувало Львову цьогорічний символ Нового року. 

Додамо, львівські митники затримали чоловіка, який намагався незаконно перевезти коштовності. Так, митники вилучили у порушника коштовності та годинник Rolex на 12 млн гривень.

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