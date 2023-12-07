Львовская облрада выделила из бюджета на свой телеканал 37 млн гривен

Мужчины работают над прямым эфиром телеканала. Иллюстративное фото: Habr

Львовская областная рада на следующий год выделит 37 млн грн из бюджета для финансирования телеканала "Первый Западный". Большая часть средств пойдет на выплату заработных плат работникам ТРК.

Об этом сообщил в. о. директора департамента коммуникаций и внутренней политики Львовской ОВ Юрий Горун.

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В следующем году Львовская облрада выделит 37 млн грн на функционирование ТРК "Первый Западный".

На что пойдет финансирование:

33 млн гривен — заработная плата;

4 млн гривен — сопутствующие расходы и лицензия.

В прошлом году облсовет выделил 29 млн 600 тыс. грн для работы того же телеканала. Средства были распределены следующим образом:

32 млн 100 тыс. грн — заработная плата (количество работников — 119 человек; средняя з/п — 18 тыс. гривен);

200 тыс. грн — материалы (в том числе на горючее для служебных автомобилей);

5 млн 880 тыс. грн — услуги (сигнал);

1 млн 112 тыс. грн — коммунальные услуги;

328 тыс. грн — контент;

уплачено 11 млн грн налогов.

Сообщается, что телеканал за этот год уже заработал около одного миллиона гривен.

"ТРК "Первый западный" занимает третье место в рейтинге региональных каналов Украины. Его доля просмотра — 0,049%", — указал Горун.

Напомним, во Львове перед городским оперным театром зажгли главную елку города. На действо пришли львовяне, гости города, а также и супруги, подарившие Львову символ Нового года.

Добавим, львовские таможенники задержали мужчину, пытавшегося незаконно перевезти драгоценности. Так, таможенники изъяли у нарушителя драгоценности и часы Rolex на 12 млн гривен.