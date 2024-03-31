Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Львівська поліція відкрила справу щодо хакерської атаки на систему е-квитка arrow

Львівська поліція відкрила справу щодо хакерської атаки на систему е-квитка

31 березня 2024 20:43
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Львівська поліція відкрила справу щодо хакерської атаки на систему е-квитка
Чоловік оплачує проїзд карткою ЛеоКарт. Фото: vgolos.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

В ніч на 29 березня сталася кібератака на львівську систему е-квитків. Стало відомо, що поліція вже відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомила Львівська міська рада у неділю, 31 березня.

Читайте також:

Хакери атакували систему е-квитка міста Львова

Керівник ЛКП "Львівавтодор" Микола Власюк повідомив про нелегальний вхід у систему, що призвело до відкриття кримінальної справи та її внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Станом на зараз, система працює стабільно, а фахівці працюють над відновленням її повного функціонала.

"Станом на зараз до аналізу ситуації залучено фахівців кіберполіції та представників Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Також працює оперативний штаб міста та команда представників із безпеки наших підрядників", — розповів голова ЛКП "Львівавтодор".

Наразі, перевірка проїзду за допомогою банківських карток та ЛеоКарт у міському транспорті працює без перебоїв. Проте, починаючи з 28-го березня, зняття коштів за проїзд відбувається із затримкою. Також на цей час неможливо перевірити залишок коштів на картці або поповнити її.

Мешканців міста просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і висловлюють подяку за терпіння.

Нагадаємо, що на Львівщині викрили організатора схеми для ухилянтів.

Раніше ми писали, що львівські митники зупинили водія, чиє авто було "набите" технікою Apple на мільйон гривень.

кіберполіція
Львів
кібератака
поліція
Львівська область

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК