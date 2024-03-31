Львівська поліція відкрила справу щодо хакерської атаки на систему е-квитка

Чоловік оплачує проїзд карткою ЛеоКарт. Фото: vgolos.ua

В ніч на 29 березня сталася кібератака на львівську систему е-квитків. Стало відомо, що поліція вже відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомила Львівська міська рада у неділю, 31 березня.

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Керівник ЛКП "Львівавтодор" Микола Власюк повідомив про нелегальний вхід у систему, що призвело до відкриття кримінальної справи та її внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Станом на зараз, система працює стабільно, а фахівці працюють над відновленням її повного функціонала.

"Станом на зараз до аналізу ситуації залучено фахівців кіберполіції та представників Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Також працює оперативний штаб міста та команда представників із безпеки наших підрядників", — розповів голова ЛКП "Львівавтодор".

Наразі, перевірка проїзду за допомогою банківських карток та ЛеоКарт у міському транспорті працює без перебоїв. Проте, починаючи з 28-го березня, зняття коштів за проїзд відбувається із затримкою. Також на цей час неможливо перевірити залишок коштів на картці або поповнити її.

Мешканців міста просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і висловлюють подяку за терпіння.

Нагадаємо, що на Львівщині викрили організатора схеми для ухилянтів.

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