Львовская полиция открыла дело по хакерской атаке на систему е-билета
В ночь на 29 марта произошла кибератака на львовскую систему е-билетов. Стало известно, что полиция уже открыла уголовное производство.
Об этом сообщил Львовский городской совет в воскресенье, 31 марта.
Хакеры атаковали систему е-билета города Львова
Руководитель ЛКП "Львовавтодор" Николай Власюк сообщил о нелегальном входе в систему, что привело к возбуждению уголовного дела и его внесению в Единый реестр досудебных расследований. На сегодняшний день, система работает стабильно, а специалисты работают над восстановлением ее полного функционала.
"По состоянию на данный момент к анализу ситуации привлечены специалисты киберполиции и представители Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. Также работает оперативный штаб города и команда представителей по безопасности наших подрядчиков", — рассказал председатель ЛКП "Львовавтодор".
Проверка проезда с помощью банковских карт и ЛеоКарт в городском транспорте работает без перебоев. Однако начиная с 28 марта, снятие средств за проезд происходит с задержкой. Также в настоящее время невозможно проверить остаток средств на карте или пополнить ее.
Жителей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и выражают благодарность за терпение.
Напомним, что на Львовщине разоблачили организатора схемы для уклонистов.
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