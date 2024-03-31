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Львовская полиция открыла дело по хакерской атаке на систему е-билета

31 марта 2024 20:43
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Львовская полиция открыла дело по хакерской атаке на систему е-билета
Мужчина оплачивает проезд по карте ЛеоКарт. Фото: vgolos.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В ночь на 29 марта произошла кибератака на львовскую систему е-билетов. Стало известно, что полиция уже открыла уголовное производство.

Об этом сообщил Львовский городской совет в воскресенье, 31 марта.

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Руководитель ЛКП "Львовавтодор" Николай Власюк сообщил о нелегальном входе в систему, что привело к возбуждению уголовного дела и его внесению в Единый реестр досудебных расследований. На сегодняшний день, система работает стабильно, а специалисты работают над восстановлением ее полного функционала.

"По состоянию на данный момент к анализу ситуации привлечены специалисты киберполиции и представители Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. Также работает оперативный штаб города и команда представителей по безопасности наших подрядчиков", — рассказал председатель ЛКП "Львовавтодор".

Проверка проезда с помощью банковских карт и ЛеоКарт в городском транспорте работает без перебоев. Однако начиная с 28 марта, снятие средств за проезд происходит с задержкой. Также в настоящее время невозможно проверить остаток средств на карте или пополнить ее.

Жителей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и выражают благодарность за терпение.

Напомним, что на Львовщине разоблачили организатора схемы для уклонистов.

Ранее мы писали, что львовские таможенники остановили водителя, чей автомобиль был "набит" техникой Apple на миллион гривен.

киберполиция
Львов
кибератака
полиция
Львовская область

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