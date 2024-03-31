Львовская полиция открыла дело по хакерской атаке на систему е-билета

Мужчина оплачивает проезд по карте ЛеоКарт. Фото: vgolos.ua

В ночь на 29 марта произошла кибератака на львовскую систему е-билетов. Стало известно, что полиция уже открыла уголовное производство.

Об этом сообщил Львовский городской совет в воскресенье, 31 марта.

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Руководитель ЛКП "Львовавтодор" Николай Власюк сообщил о нелегальном входе в систему, что привело к возбуждению уголовного дела и его внесению в Единый реестр досудебных расследований. На сегодняшний день, система работает стабильно, а специалисты работают над восстановлением ее полного функционала.

"По состоянию на данный момент к анализу ситуации привлечены специалисты киберполиции и представители Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. Также работает оперативный штаб города и команда представителей по безопасности наших подрядчиков", — рассказал председатель ЛКП "Львовавтодор".

Проверка проезда с помощью банковских карт и ЛеоКарт в городском транспорте работает без перебоев. Однако начиная с 28 марта, снятие средств за проезд происходит с задержкой. Также в настоящее время невозможно проверить остаток средств на карте или пополнить ее.

Жителей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и выражают благодарность за терпение.

Напомним, что на Львовщине разоблачили организатора схемы для уклонистов.

Ранее мы писали, что львовские таможенники остановили водителя, чей автомобиль был "набит" техникой Apple на миллион гривен.