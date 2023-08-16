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Львівські митники вилучили у водія рейсового автобуса контрабандні iPhone на 7 млн грн

16 серпня 2023 11:56
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Марта Байдака
Журналіст
Львівські митники вилучили у водія рейсового автобуса контрабандні iPhone на 7 млн грн
Знайдені телефони правоохоронцями. Фото: Держприкордонслужба
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

На Львівщині працівнкики прикордонного пункту "Грушів" у водія рейсового автобуса виявили контрабандну техніку Apple. Приблизна вартість виявлених товарів сягає 7 мільйонів гривень.

Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордлнслужби України.

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Намагались перевезти 200 телефонів Apple

Як зазнчають представники митниці, незадекларовані телефони переміщували у рейсовому автобусі, який слідував з Польщі до України через пункт пропуску "Грушів", що на Львівщині. 

Знайдена техніка в автобусі. Фото: Держприкордонслужба
Вилучена техніка в автобусі. Фото: Держприкордонслужба

"Гаджети заховали у відсіку для інструментів. Назагал незаконно намагалися перевезти 5 моделей телефонів марки Apple загальною кількістю 200 одиниць. Приблизна вартість виявлених товарів сягає 7 мільйонів гривень", —йдеться у повідомленні.

До слова, представники митниці склали протокол про порушення митних правил та вилучили техніку.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львівській області прикордонники ПП "Смільниця" затримали 38-річного іноземця, який намагався незаконно вивезти з України 372 старовинні монети. Вартість вилучених монет на тіньовому ринку антикваріату може становити понад пів мільйона гривень.

Також, ми писали, що на кордоні з Польщею львівські митники затримали 66-річного чоловіка, який хотів виїхати за кордон на краденому позашляховику. Автомобіль в українця вилучили та передали поліції.

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