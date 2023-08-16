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Львовские таможенники изъяли у водителя рейсового автобуса контрабандные iPhone на 7 млн грн

16 августа 2023 11:56
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Марта Байдака
Журналист
Львовские таможенники изъяли у водителя рейсового автобуса контрабандные iPhone на 7 млн грн
Найдены телефоны правоохранителями. Фото: Госпогранслужба
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львовской области работники пограничного пункта "Грушев" у водителя рейсового автобуса обнаружили контрабандную технику Apple. Приблизительная стоимость обнаруженных товаров составляет 7 миллионов гривен.

Об этом информирует Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Пытались перевезти 200 телефонов Apple

Как отмечают представители таможни, незадекларированые телефоны перемещали в рейсовом автобусе, который следовал из Польши в Украину через пункт пропуска "Грушев" на Львовщине.

Найдена техника в автобусе. Фото: Госпогранслужба
Удалена техника в автобусе. Фото: Госпогранслужба

"Гаджеты спрятали в отсеке для инструментов. Всего незаконно пытались перевезти 5 моделей телефонов марки Apple общим количеством 200 единиц. Приблизительная стоимость обнаруженных товаров составляет 7 миллионов гривен", — говорится в сообщении.

К слову, представители таможни составили протокол о нарушении таможенных правил и изъяли технику.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области пограничники ПП "Смольница" задержали 38-летнего иностранца, пытавшегося незаконно вывезти из Украины 372 старинных монет. Стоимость изъятых монет на теневом рынке антиквариата может составить более полумиллиона гривен.

Также мы писали, что на границе с Польшей львовские таможенники задержали 66-летнего мужчину, который хотел выехать за границу на краденом внедорожнике. Автомобиль у украинца изъяли и передали полиции.

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