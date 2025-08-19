Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Масове отруєння у Славську — кількість постраждалих дітей зросла

Масове отруєння у Славську — кількість постраждалих дітей зросла

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 12:30
Отруєння дітей в готелі на Львівщині — кількість госпіталізованих зросла
Дитина в лікарні. Ілюстративне фото: freepik

До лікарні госпіталізували вже 17 дітей, які отруїлись у готелі "Карпатський затишок" у селищі Славське на Львівщині. За цим фактом відкрите кримінальне провадження.

Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА 19 серпня. 

Реклама
Читайте також:

Отруєння дітей на Львівщині

Станом на ранок 19 серпня кількість госпіталізованих зросла до 17. Усі постраждалі — діти, їхній стан оцінюють як середньої важкості. Наразі причини та джерело інфекції з'ясовують епідеміологи.

Зазначимо, що масове отруєння трапилось 17 серпня у готелі "Карпатський затишок" у селищі Славське. Того дня ввечері до Стрийської міської лікарні госпіталізували 12 дітей із симптомами гострої кишкової інфекції. 

Водночас у Головному управлінні Нацполіції у Львівській області повідомили, що за фактом харчового отруєння дітей відкрито кримінальне провадження за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

Як відомо, санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, 5 серпня у дитячому таборі Friendly Camp в селищі Славсько на Львівщині сталося масове отруєння. Постраждало 35 людей. 

Медики діагностували у них гостру кишкову інфекцію, а поліцейські розпочали кримінальне провадження.

діти лікарні здоров'я отруєння Львівська область
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації