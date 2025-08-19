Отруєння дітей в готелі на Львівщині — кількість госпіталізованих зросла

Дитина в лікарні. Ілюстративне фото: freepik

До лікарні госпіталізували вже 17 дітей, які отруїлись у готелі "Карпатський затишок" у селищі Славське на Львівщині. За цим фактом відкрите кримінальне провадження.

Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА 19 серпня.

Отруєння дітей на Львівщині

Станом на ранок 19 серпня кількість госпіталізованих зросла до 17. Усі постраждалі — діти, їхній стан оцінюють як середньої важкості. Наразі причини та джерело інфекції з'ясовують епідеміологи.

Зазначимо, що масове отруєння трапилось 17 серпня у готелі "Карпатський затишок" у селищі Славське. Того дня ввечері до Стрийської міської лікарні госпіталізували 12 дітей із симптомами гострої кишкової інфекції.

Водночас у Головному управлінні Нацполіції у Львівській області повідомили, що за фактом харчового отруєння дітей відкрито кримінальне провадження за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

Як відомо, санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, 5 серпня у дитячому таборі Friendly Camp в селищі Славсько на Львівщині сталося масове отруєння. Постраждало 35 людей.

Медики діагностували у них гостру кишкову інфекцію, а поліцейські розпочали кримінальне провадження.