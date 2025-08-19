Отравление детей в отеле на Львовщине — количество госпитализированных возросло

Ребенок в больнице. Иллюстративное фото: freepik

В больницу госпитализировали уже 17 детей, которые отравились в отеле "Карпатский уют" в поселке Славское на Львовщине. По данному факту открыто уголовное производство.

Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА 19 августа.

Отравление детей на Львовщине

По состоянию на утро 19 августа количество госпитализированных возросло до 17. Все пострадавшие — дети, их состояние оценивают как средней тяжести. Сейчас причины и источник инфекции выясняют эпидемиологи.

Отметим, что массовое отравление произошло 17 августа в отеле "Карпатский уют" в поселке Славское. В тот день вечером в Стрыйскую городскую больницу госпитализировали 12 детей с симптомами острой кишечной инфекции.

В то же время в Главном управлении Нацполиции во Львовской области сообщили, что по факту пищевого отравления детей открыто уголовное производство за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Как известно, санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, 5 августа в детском лагере Friendly Camp в поселке Славское на Львовщине произошло массовое отравление. Пострадало 35 человек.

Медики диагностировали у них острую кишечную инфекцию, а полицейские начали уголовное производство.