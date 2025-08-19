Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаГороскопTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Массовое отравление в Славском — количество пострадавших возросло

Массовое отравление в Славском — количество пострадавших возросло

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 12:30
Отравление детей в отеле на Львовщине — количество госпитализированных возросло
Ребенок в больнице. Иллюстративное фото: freepik

В больницу госпитализировали уже 17 детей, которые отравились в отеле "Карпатский уют" в поселке Славское на Львовщине. По данному факту открыто уголовное производство.

Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА 19 августа.

Реклама
Читайте также:

Отравление детей на Львовщине

По состоянию на утро 19 августа количество госпитализированных возросло до 17. Все пострадавшие — дети, их состояние оценивают как средней тяжести. Сейчас причины и источник инфекции выясняют эпидемиологи.

Отметим, что массовое отравление произошло 17 августа в отеле "Карпатский уют" в поселке Славское. В тот день вечером в Стрыйскую городскую больницу госпитализировали 12 детей с симптомами острой кишечной инфекции.

В то же время в Главном управлении Нацполиции во Львовской области сообщили, что по факту пищевого отравления детей открыто уголовное производство за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Как известно, санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, 5 августа в детском лагере Friendly Camp в поселке Славское на Львовщине произошло массовое отравление. Пострадало 35 человек.

Медики диагностировали у них острую кишечную инфекцию, а полицейские начали уголовное производство.

дети больницы здоровье отравление Львовская область
Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации