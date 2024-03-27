Масштабна ДТП на Львівщині з чотирма загиблими — яке покарання обрав суд для винуватця

Розбиті внаслідок ДТП авто. Фото: Нацполіція

Біля Дрогобича на Львівщині 15 жовтня 2023 року сталася смертельна аварія. Водій Toyota Land Cruiser 200 виїхав на зустрічну смугу і вилетів на авто Volkswagen Caddy. Внаслідок зіткнення загинуло четверо людей. Суд покарав винуватця ДТП на дев'ять років позбавлення волі з виплатою компенсації у розмірі 14,5 млн грн.

Про це йдеться на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень України.

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Як відомо, аварія сталася на трасі Східниця — Пісочна. ДТП скоїв водій Toyota Land Cruiser 200, 43-річний Сергій Ковальов, якого раніше позбавили права на кермування авто. Він вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з іншим авто. Внаслідок аварії помер водій та троє пасажирів Volkswagen Caddy. Також поранення дістали ще чотири особи.

Розбиті внаслідок ДТП авто. Фото: Нацполіція

Під час судового засідання Ковальов свою провину визнав. Стало відомо, що він їхав з Трускавця зі швидкістю 130-140 км/год, при цьому дорога була слизькою через дощову погоду. Перед цим, за 17 днів до інциденту, водій курив марихуану.

Суд визнав водія винним у ДТП та призначив йому дев'ять років ув'язнення з виплатою компенсації родичам загиблих. Загалом чоловік має сплатити 14,5 млн грн близьким та ще 30 тис. грн за проведення експертиз.

Нагадаємо, 24 березня на Львівщині сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинув чоловік та отримала поранення восьмирічна дитина. Правоохоронці затримали водія вантажівки.

Раніше ми писали, що у Львові, на Скнилівському мості, сталися одразу три аварії. На дорозі зіштовхнулися 27 транспортних засобів.