Масштабное ДТП на Львовщине с четырьмя погибшими — какое наказание избрал суд для виновника

Разбитые в результате ДТП авто. Фото: Нацполиция

Возле Дрогобыча на Львовщине 15 октября 2023 года произошла смертельная авария. Водитель Toyota Land Cruiser 200 выехал на встречную полосу и вылетел на автомобиль Volkswagen Caddy. В результате столкновения погибли четыре человека. Суд наказал виновника ДТП на девять лет лишения свободы с выплатой компенсации в размере 14,5 млн грн.

Об этом идет речь на сайте Единого государственного реестра судебных решений Украины.

Читайте также:

Детали смертельной аварии во Львовской области в октябре 2023 года

Как известно, авария произошла на трассе Схидница — Песочная. ДТП совершил водитель Toyota Land Cruiser 200, 43-летний Сергей Ковалев, которого ранее лишили права на вождение. Он вылетел на встречную полосу и столкнулся с другим авто. В результате аварии скончался водитель и трое пассажиров Volkswagen Caddy. Также ранения получили еще четыре человека.

Разбитые в результате ДТП авто. Фото: Нацполиция

Во время судебного заседания Ковалев признал свою вину. Стало известно, что он ехал из Трускавца со скоростью 130-140 км/ч, при этом дорога была скользкой из-за дождливой погоды. Перед этим, за 17 дней до инцидента, водитель курил марихуану.

Суд признал водителя виновным в ДТП и назначил ему девять лет лишения свободы м выплатой компенсации родственникам погибших. В целом мужчина должен заплатить 14,5 млн грн близким и еще 30 тыс. грн — за проведение экспертиз.

Напомним, 24 марта во Львовской области произошло смертельное ДТП, в результате погиб мужчина и получил ранение восьмилетний ребенок. Правоохранители задержали водителя грузовика.

Ранее мы писали, что во Львове, на Скниловском мосту, произошло сразу три аварии. На дороге столкнулись 27 транспортных средств.