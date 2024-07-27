Вбивство Ірини Фаріон — матір затриманого хлопця доказує непричетність сина

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко. Фото: REUTERS/Stringer

Мати В'ячеслава Зінченка заявляє, що слідчі поліції почали сумніватися, що її син є вбивцею Ірини Фаріон. Жінка повідомила про низку загадкових моментів у резонансній справі.

Про свої сумніви Олена Зінченко розповіла в інтерв'ю виданню "Інформатор".

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Підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко. Фото: Новини.LIVE

Враження від поведінки слідчих

Олена Зінченко пригадує розмови із сином до та після його подорожі до Львова, де він, за її словами, відпочивав. Вона впевнена, що син не скоював цей злочин та каже, що навіть у слідства почали з'являтися певні сумніви вже у Дніпрі після обшуку та допиту були інші відчуття.

Чи їздив В'ячеслав Зінченко до Львова

За словами матері затриманого за підозрою в вбивстві Ірини Фаріон, її син поїхав до Львова на відпочинок.

"Весь червень місяць він заробляв на поїздку, бо хотів поїхати за свої кошти (він сам мені так сказав). І ще були проблеми з квитками на поїзд. Їх не було, і Славик купував квитки, що повертали, я ж купила квиток на автобус. І в кінці у нього були проблеми з квитками, щоб поїхати назад, то він мав залишитися. Він подзвонив і сказав, що залишиться ще днів на п'ять. Я це пов'язала з тим, що було дуже спекотно тут, в Дніпрі. Тут було десь градусів +38 ...+40", — розповіла Олена Зінченко.

За словами жінки, саме вона порадила синові перечекати спеку у Львові. Загалом хлопець перебував на відпочинку менш як два тижні.

"Спочатку у ЗМІ казали, що хлопець приходив до дому Фаріон два-три тижні. То це взагалі не про мого сина. Тому що я знаю, що виїхав він в понеділок (8 липня) о 18 годині з Дніпра, а повертався зі Львова у неділю вдень (21 липня). Бо я тут його в Дніпрі возила на процедури. Це також можуть довести. Тобто він був у Львові менш як два тижні взагалі з поїздками", — каже Зінченко.

Чи думала про сина, коли побачила орієнтування в ЗМІ

Як каже Олена Зінченко, коли побачила перші фото підозрюваного у панамі, в окулярах, спочатку придивлялася.

"А потім просто послухала свідків, що там виступали. Вони казали про 2-3 тижні. Це перше, про що я подумала, що не може такого бути. Ну, це я вже потім аналізувала. І коли казали, що зріст 170-180 см, а я знаю, що мій син майже під 190 см. Десь метр вісімдесят п'ять. Тобто це також не про мого сина казали", — розповідає Зінченко.

І хоча Олена Зінченко каже, що попри впевненість у непричетності до злочину свого сина, хвилювалася та телефонувала йому.

"Коли він їхав назад, а я ж також новини дивилася, що вже введений план-перехват. І я до нього дзвонила. Переймалася, бо розуміла, що там можуть всіх хлопців затримувати таких молодих", — каже жінка.

Олена Зінченко також впевнена, що В'ячеслав не мав зброї. Тим часом у МВС зараз встановлюють місце, де Зінченко міг гіпотетично навчатися стрілецької справи.

Нагадаємо, 19 липня у Львові невідомий стріляв в Ірину Фаріон. Мовознавиця дістала вогнепальне поранення голови. Поранену прооперували, проте серце пацієнтки не витримало. У лікарні наголосили, що Фаріон поступила до них у критичному стані, із важкою вогнепальною травмою головного мозку.

Після затримання підозрюваного у Дніпрі, 26 липня йому оголосили підозру. Йому загрожує 15 років позбавлення волі.

За даними правоохоронців, підозрюваний хотів здійснити щонайменше ще одне вбивство. Наступним міг бути народний депутат Максим Бужанський.