Убийство Ирины Фарион — мать задержанного парня доказывает непричастность сына

Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко. Фото: REUTERS/Stringer

Мать Вячеслава Зинченко заявляет, что следователи полиции начали сомневаться, что ее сын является убийцей Ирины Фарион. Женщина сообщила о ряде загадочных моментов по резонансному делу.

О своих сомнениях Елена Зинченко рассказала в интервью изданию "Информатор".

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Впечатления от поведения следователей

Елена Зинченко вспоминает разговоры с сыном до и после его путешествия во Львов, где он, по ее словам, отдыхал. Она уверена, что сын не совершал это преступление и говорит, что даже у следствия начали появляться определенные сомнения уже в Днепре после обыска и допроса были другие ощущения.

Ездил ли Вячеслав Зинченко во Львов

По словам матери задержанного по подозрению в убийстве Ирины Фарион, ее сын поехал во Львов на отдых.

"Весь июнь месяц он зарабатывал на поездку, потому что хотел поехать за свои средства (он сам мне так сказал). И еще были проблемы с билетами на поезд. Их не было, и Славик покупал билеты, которые возвращали, я же купила билет на автобус. И в конце у него были проблемы с билетами, чтобы поехать обратно, то он должен был остаться. Он позвонил и сказал, что останется еще дней на пять. Я это связала с тем, что было очень жарко здесь, в Днепре. Здесь было где-то градусов +38 ...+40", — рассказала Елена Зинченко.

По словам женщины, именно она посоветовала сыну переждать жару во Львове. В общем парень находился на отдыхе менее двух недель.

"Сначала в СМИ говорили, что парень приходил в дом Фарион две-три недели. Это вообще не о моем сыне. Потому что я знаю, что выехал он в понедельник (8 июля) в 18 часов из Днепра, а возвращался из Львова в воскресенье днем (21 июля). Потому что я здесь его в Днепре возила на процедуры. Это также могут доказать. То есть он был во Львове менее двух недель вообще с поездками", — говорит Зинченко.

Думала ли о сыне, когда увидела ориентировку в СМИ

Как говорит Елена Зинченко, когда увидела первые фото подозреваемого в панаме, в очках, сначала так присматривалась.

"А потом просто послушала свидетелей, которые там выступали. Они говорили о 2-3 неделях. Это первое, о чем я подумала, что не может такого быть. Ну, это я уже потом анализировала. И когда говорили, что рост 170-180 см, а я знаю, что мой сын почти под 190 см. Где-то метр восемьдесят пять. То есть это также не о моем сыне говорили", — рассказывает Зинченко.

И хотя Елена Зинченко говорит, что несмотря на уверенность в непричастности к преступлению своего сына, волновалась и звонила ему.

"Когда он ехал обратно, а я же также новости смотрела, что уже введен план-перехват. И я к нему звонила. Переживала, потому что понимала, что там могут всех ребят задерживать таких молодых", — говорит женщина.

Елена Зинченко также уверена, что Вячеслав не имел оружия. Между тем в МВД сейчас устанавливают место, где Зинченко мог гипотетически учиться стрелковому делу.

Напомним, 19 июля во Львове неизвестный стрелял в Ирину Фарион. Языковед получила огнестрельное ранение головы. Раненую прооперировали, однако сердце пациентки не выдержало. В больнице отметили, что Фарион поступила к ним в критическом состоянии, с тяжелой огнестрельной травмой головного мозга.

После задержания подозреваемого в Днепре 26 июля ему объявили подозрение. Ему грозит 15 лет лишения свободы.

По данным правоохранителей, подозреваемый хотел совершить по меньшей мере еще одно убийство. Следующим мог быть народный депутат Максим Бужанский.