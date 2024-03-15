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Мер Львова показав результати реконструкції будинку, куди минулого року влучила ракета

15 березня 2024 18:14
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Мер Львова показав результати реконструкції будинку, куди минулого року влучила ракета
Будинок у Львові, в який влучила ракета РФ. Фото: DW
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У липні 2023 року російські війська випустили ракету в напрямку Львова, внаслідок чого в місті зазнав руйнувань будинок на вулиці Стрийській та загинуло 10 людей. Міський голова Львова Андрій Садовий показав, як за цей час вдалося відновити будівлю, та розповів, на якому етапі реконструкція.

Про це мер Львова повідомив у Telegram у п'ятницю, 15 березня.

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Відновлення зруйнованого будинку у Львові

Садовий вказав, що наразі вже завершено перший етап відновлювальних робіт в будинку на вулиці Стрийській. За його словами, за 8 місяців вдалося відновити стіни, дах, перекриття, двері та вікна. Наступним етапом, як зазначає львівський голова, буде ремонт фасаду та квартир.

Зруйнований будинок у Львові
Зруйнований будинок у Львові. Фото: t.me/andriysadovyi
Відновлений будинок у Львові
Відновлений будинок у Львові. Фото: t.me/andriysadovyi 

"Фото з різницею у 8 місяців... Минулого року сюди влучила ворожа ракета. Тоді загинуло 10 людей. Деякі будинки були майже повністю знищені. Стіни, дахи, перекриття, двері та вікна — все це вже відновлено. Далі на черзі фасадні роботи та ремонт у квартирах", — написав Садовий.

Скриншот допису Садового
Скриншот допису Садового

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня російські окупанти завдали удару "Калібрами" по Львову. Внаслідок влучання у багатоквартирний житловий будинок загинули люди.

Також ми писали, що міський голова Львова Андрій Садовий назвав цей нічний удар найбільшою атакою на цивільну інфраструктуру міста з початку повномасштабної війни.

війна
ремонт
Львів
Україна
Андрій Садовий
ракета
відновлення
будинок
реконструкція

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