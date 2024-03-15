Мэр Львова показал результаты реконструкции дома, куда в прошлом году попала ракета

Дом во Львове, в который попала ракета РФ. Фото: DW

В июле 2023 года российские войска выпустили ракету в направлении Львова, в результате чего в городе разрушился дом на улице Стрыйской и погибли 10 человек. Мэр Львова Андрей Садовый показал, как за это время удалось восстановить здание и рассказал, на каком этапе реконструкция.

Об этом мэр Львова сообщил в Telegram в пятницу, 15 марта.

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Садовый указал, что уже завершен первый этап восстановительных работ в доме на улице Стрыйской. По его словам, за 8 месяцев удалось восстановить стены, крышу, перекрытия, двери и окна. Следующим этапом, как указывает львовский голова, станет ремонт фасада и квартир.

Разрушенный дом во Львове. Фото: t.me/andriysadové

Восстановленный дом во Львове. Фото: t.me/andriysadové

"Фото с разницей в 8 месяцев... В прошлом году сюда попала вражеская ракета. Тогда погибли 10 человек. Некоторые дома были почти полностью уничтожены. Стены, крыши, перекрытия, двери и окна — все это уже восстановлено. Далее на очереди фасадные работы и ремонт в квартирах", — написал Садовый.

Скриншот поста Садового

Напомним, в ночь на 6 июля российские оккупанты нанесли удар "Калибрами" по Львову. В результате попадания в многоквартирный жилой дом погибли люди.

Также мы писали, что городской голова Львова Андрей Садовый назвал этот ночной удар самой большой атакой на гражданскую инфраструктуру города с начала полномасштабной войны.