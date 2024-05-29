Міська влада Львова не оприлюднює важливі документи щодо бюджетних фінансувань

Міський голова Львова Андрій Садовий. Фото:УП

Згідно із законом, місцева влада зобов'язана публікувати ухвали сесій, рішення та розпорядження виконавчих комітетів і міських голів. Проте у Львові міська влада, посилаючись на війну, не оприлюднює сотні важливих документів, що стосуються фінансувань із держбюджету.

Про це повідомляє Leopolis.news у середу, 29 травня.

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Міська влада Львова не оприлюднила сотні важливих документів

Львівські ЗМІ оприлюднили інформацію, що з 200 розпоряджень мера Львова Андрія Садового, які були прийняті 2024 року, зміст 32 є недоступним на сайті мерії, зазначені лише назви. За їхніми даними, переважна більшість із них стосується фінансування об’єктів із розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади. Ще вісім розпоряджень взагалі відсутні на сайті — немає навіть назви чи дати підписання.

"Натомість 50 розпоряджень міського голови Львова стосуються нагородних питань та відзначення подяками, ще 50 – виділення матеріальної та фінансової допомоги, а 24 – створення різноманітних робочих груп та комісій. Хоча, на нашу думку, фактично жодного стратегічного значення для розвитку міста ці доступні для громадськості документи не мають", — йдеться в повідомленні.

Майже сорок розпоряджень, де йдеться про виділення коштів платників податків на фінансування невідомо яких об’єктів, виявилися засекреченими.

У деяких "таємних" документах ЛМР є приписка, що "Текст містить інформацію з питань у сфері оборонної роботи". Однак, згідно з п.5 ст.6 Закону України "Про доступ до публічної інформації", доступ до інформації про використання бюджетних коштів, у тому числі оборонних закупівель, не може бути обмежений. Крім того, Львівська міська рада не має значних повноважень у сфері оборонної роботи.

"Я проти того, щоб були якісь секрети. Звичайно, що під час засідання нашої комісії, коли ми обговорюємо питання надання допомоги конкретним військовим частинам, ми призупиняємо відеотрансляцію. Але коли йдеться про офіційні рішення, якими розподіляються міські фінанси, то люди повинні знати — куди і як витрачаються кошти платників податків", — зазначила голова комісії фінансів та планування бюджету ЛМР Наталія Шелестак.

Вона додала, що питання, чому на сайті міської ради не оприлюднюються окремі розпорядження та рішення, треба адресувати працівникам апарату та керуючої справами виконкому.

Нагадаємо, що апеляційний суд поновив Ірину Фаріон на посаді професорки Львівської політехніки. Виш має компенсувати мовознавиці зарплату за пів року вимушеного прогулу.

Раніше ми писали, що у Львові на залізничному вокзалі відкрився інформаційний центр з питань рекрутингу до лав Збройних сил України. У ньому українці можуть отримати відомості щодо роботи Центрів рекрутингу.