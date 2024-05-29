Городские власти Львова не обнародуют важные документы по бюджетным финансированиям

Городской голова Львова Андрей Садовый. Фото:УП

По закону местные власти обязаны публиковать определения сессий, решения и распоряжения исполнительных комитетов и городских председателей. Однако во Львове городские власти, ссылаясь на войну, не обнародуют сотни важных документов, касающихся финансирований из госбюджета.

Об этом сообщает Leopolis.news в среду, 29 мая.

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Городские власти Львова не обнародовали сотни важных документов

Львовские СМИ обнародовали информацию, что из 200 распоряжений мэра Львова Андрея Садового, принятых в 2024 году, содержание 32 недоступно на сайте мэрии, указаны только названия. По их данным, большинство из них касается финансирования объектов по развитию бюджета Львовской городской территориальной громады. Еще восемь распоряжений вообще отсутствуют на сайте – нет даже названия или даты подписания.

"Вместо этого 50 распоряжений городского головы Львова касаются наградных вопросов и благодарностей, еще 50 – выделение материальной и финансовой помощи, а 24 – создание различных рабочих групп и комиссий. Хотя, по нашему мнению, фактически никакого стратегического значения для развития города эти доступны для общественности документов нет", — говорится в сообщении.

Почти сорок распоряжений, где речь идет о выделении средств налогоплательщиков на финансирование неизвестных объектов, оказались засекреченными.

В некоторых "тайных" документах ЛГС есть приписка, что "Текст содержит информацию по вопросам в сфере оборонной работы". Однако согласно п.5 ст.6 Закона Украины "О доступе к публичной информации", доступ к информации об использовании бюджетных средств, в том числе оборонных закупок, не может быть ограничен. Кроме того, у Львовского городского совета нет значительных полномочий в сфере оборонной работы.

"Я против того, чтобы были какие-то секреты. Конечно, во время заседания нашей комиссии, когда мы обсуждаем вопрос оказания помощи конкретным военным частям, мы приостанавливаем видеотрансляцию. Но когда речь идет об официальных решениях, по которым распределяются городские финансы, то люди должны знать. куда и как тратятся средства налогоплательщиков", — отметила глава комиссии финансов и планирование бюджета ЛГС Наталья Шелестак.

Она добавила, что вопрос, почему на сайте городского совета не обнародуются отдельные распоряжения и решения, надо адресовать работникам аппарата и управляющего делами исполкома.

Напомним, что апелляционный суд возобновил Ирину Фарион в должности профессора Львовской политехники. Выш должен компенсировать языковеду зарплату за полгода вынужденного прогула.

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