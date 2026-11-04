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Головна Львів Мінлива хмарність і прохолода: прогноз погоди у Львові на завтра

Мінлива хмарність і прохолода: прогноз погоди у Львові на завтра

Ua ru
4 листопада 2026 14:33
Погода у Львові 5 листопада: температура та опади Новини.LIVE
Люди йдуть містом восени. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У четвер, 5 листопада, у Львові прогнозують мінливу хмарність. Протягом дня опадів не очікується. Температура повітря коливатиметься від +2 °C уночі до +6 °C удень.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.

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Погода у Львові на 5 листопада

За прогнозом Meteoprog, у четвер у Львові переважатиме мінлива хмарність. Водночас синоптики не прогнозують опадів, тож день мине без дощу.

У нічні години температура повітря становитиме близько +2 °C. Удень повітря прогріється приблизно до +6 °C.

Вітер буде південним, його швидкість сягатиме 2–3 м/с. Атмосферний тиск протягом дня залишатиметься на рівні 744 мм рт. ст.

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Новини.LIVE інформували, що у Львові 2 листопада 2026 року померла 60-річна співачка та солістка вокального тріо "Крайня хата" Іванна Ткачик. Їй стало зле під час концерту саксофоніста Олега Баланка, який проходив у Будинку офіцерів. Попри реанімаційні заходи очевидців і медиків, які тривали понад 30 хвилин, врятувати артистку не вдалося.

Новини.LIVE писали, що 1 листопада російські безпілотники атакували Львівську громаду, пошкодивши п’ять житлових будинків, три вантажівки, кілька легкових автомобілів і складську будівлю. У Рясному-Руському один із дронів упав на недобудований будинок, а в Підрясному уламки безпілотника пошкодили транспорт і склад. Унаслідок атаки ніхто не постраждав, пожеж не зафіксували.

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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