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Главная Львов Переменная облачность и прохлада: прогноз погоды во Львове на завтра

Переменная облачность и прохлада: прогноз погоды во Львове на завтра

Ua ru
4 ноября 2026 14:33
Погода во Львове 5 ноября: температура и осадки Новини.LIVE
Люди гуляют по городу осенью. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В четверг, 5 ноября, во Львове прогнозируетсяпеременная облачность. В течение дня осадков не ожидается. Температура воздуха будет колебаться от +2 °C ночью до +6 °C днём.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

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Погода во Львове на 5 ноября

По прогнозу Meteoprog, в четверг во Львове будет преобладать переменная облачность. При этом синоптики не прогнозируют осадков, поэтому день пройдет без дождя.

В ночные часы температура воздуха составит около +2 °C. Днем воздух прогреется примерно до +6 °C.

Ветер будет южным, его скорость достигнет 2–3 м/с. Атмосферное давление в течение дня останется на уровне 744 мм рт. ст.

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Последние новости Львова

Новини.LIVE сообщали, что во Львове 2 ноября 2026 года скончалась 60-летняя певица и солистка вокального трио "Крайня хата" Иванна Ткачик. Ей стало плохо во время концерта саксофониста Олега Баланка, который проходил в Доме офицеров. Несмотря на реанимационные меры очевидцев и медиков, продолжавшиеся более 30 минут, спасти артистку не удалось.

Новини.LIVE писали, что 1 ноября российские беспилотники атаковали Львовскую общину, повредив пять жилых домов, три грузовика, несколько легковых автомобилей и складское здание. В Рясном-Русском один из дронов упал на недостроенный дом, а в Подрясном обломки беспилотника повредили транспорт и склад. В результате атаки никто не пострадал, пожаров не зафиксировано.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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