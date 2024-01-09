На Львівщині авто наїхало на пішохода
На Львівщині чоловік наїхав на пішохода. Внаслідок ДТП потерпіла отримала тілесні ушкодження, її доправили до медичного закладу.
Про це повідомляє поліція Львівської області.
ДТП на Львівщині
Повідомляється, що інцидент стався 8 січня поблизу села Далява Дрогобицького району. Там 44-річний львів’янин, водій авто "Фіат", наїхав на пішохода.
Внаслідок цього 52-річна мешканка району отримала тілесні ушкодження, її шпиталізували до медичного закладу.
Слідчі відкрили кримінальне провадження. Чоловіку загрожує обмеження волі на строк до 3 років.
Нагадаємо, у Львові водій служби таксі Bolt відмовився везти військового, дізнавшись, що ветеран пересувається на милицях. Чоловік тривалий час чекав машину на морозі, а таксист після розмови з ним скасував замовлення.
Додамо, у Львові, на одному з виїздів з міста, сталася дорожньо-транспортна пригода. В одного з керманичів, який перебував напідпитку, правоохоронці виявили підроблені водійські права.
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