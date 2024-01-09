На Львівщині авто наїхало на пішохода

Місце ДТП. Фото: Національна поліція

На Львівщині чоловік наїхав на пішохода. Внаслідок ДТП потерпіла отримала тілесні ушкодження, її доправили до медичного закладу.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

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Повідомляється, що інцидент стався 8 січня поблизу села Далява Дрогобицького району. Там 44-річний львів’янин, водій авто "Фіат", наїхав на пішохода.

Внаслідок цього 52-річна мешканка району отримала тілесні ушкодження, її шпиталізували до медичного закладу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження. Чоловіку загрожує обмеження волі на строк до 3 років.

Місце ДТП. Фото: Національна поліція

Місце ДТП. Фото: Національна поліція

Нагадаємо, у Львові водій служби таксі Bolt відмовився везти військового, дізнавшись, що ветеран пересувається на милицях. Чоловік тривалий час чекав машину на морозі, а таксист після розмови з ним скасував замовлення.

Додамо, у Львові, на одному з виїздів з міста, сталася дорожньо-транспортна пригода. В одного з керманичів, який перебував напідпитку, правоохоронці виявили підроблені водійські права.