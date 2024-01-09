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Во Львовской области авто наехало на пешехода

9 января 2024 17:47
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Во Львовской области авто наехало на пешехода
Место ДТП. Фото: Национальная полиция
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Во Львовской области мужчина наехал на пешехода. В результате ДТП потерпевшая получила телесные повреждения, ее доставили в медицинское учреждение.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

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Сообщается, что инцидент произошел 8 января вблизи села Далява Дрогобычского района. Там 44-летний львовянин, водитель авто "Фиат", наехал на пешехода.

В результате 52-летняя жительница района получила телесные повреждения, ее госпитализировали в медицинское учреждение.

Следователи открыли уголовное производство. Мужчине грозит ограничение свободы сроком до 3 лет.

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Место ДТП. Фото: Национальная полиция
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Место ДТП. Фото: Национальная полиция

Напомним, во Львове водитель службы такси Bolt отказался везти военного, узнав, что ветеран передвигается на костылях. Мужчина долгое время ждал машину на морозе, а таксист после разговора с ним отменил заказ.

Добавим, во Львове, на одном из выездов из города, произошло дорожно-транспортное происшествие. У одного из водителей, который находился под хмельком, правоохранители обнаружили поддельные водительские права.

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