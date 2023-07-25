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На Львівщині авто влетіло у вантажівку: є поранені

25 липня 2023 12:02
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині авто влетіло у вантажівку: є поранені
Авто в'їхало у вантажівку. Фото: Нацполіція Львівщини
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Напередодні, близько 19:30 сталася ДТП поблизу села Туринка Львівського району за участі легковика та вантажівки "Урал", яка перевозила дрова. Внаслідок ДТП отримали тілесні ушкодження водій легковика і троє його пасажирів.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівської області.

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Деталі ДТП

"Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля "Volkswagen Passat", яким керував 26-річний житель одного з сіл Львівського району, та вантажівки "Урал 4320" під керуванням 38-річного мешканця району. Внаслідок ДТП отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані: водій легковика і троє його пасажирів — чоловіки віком 22, 26 і 28 років  — усі мешканці Львівського району", — йдеться у повідомленні.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Уночі на неділю, 23 липня, у селі Суховоля біля Львова п’яна 39-річна водійка позашляховика BMW X5, рухаючись заднім ходом, збила чотирьох пішоходів. Аварія сталася біля місцевого озера.

Також, ми раніше писали, що у Львівській області батько взяв вину на себе за смертельну ДТП сина. За попередньою інформацією поліції, у вчиненні наїзду на 16-річну школярку зізнався 51-річний мешканець Стрийського району, але під час слідства це спростували.

Крім того, ми писали, що на Львівщині у селищі Східниця сталася ДТП. Автомобіль Tesla, за кермом якого була 35-річна жителька Східниці, зіткнувся з мотоциклом Yokomoto HT250-3, яким керував 17-річний мешканець одного із сіл Дрогобицького району.

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