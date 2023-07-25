На Львовщине авто влетело в грузовик: есть раненые

Автомобиль въехал в грузовик. Фото: Нацполиция Львовской области

Накануне, около 19:30 произошло ДТП вблизи села Туринка Львовского района с участием легковушки и грузовика "Урал", который перевозил дрова. В результате ДТП получили телесные повреждения водитель легковушки и трое его пассажиров.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

Читайте также:

Подробности ДТП

"Как предварительно установили правоохранители, произошло столкновение автомобиля "Volkswagen Passat", которым управлял 26-летний житель одного из сел Львовского района, и грузовика "Урал 4320" под управлением 38-летнего жителя района. В результате ДТП получили телесные повреждения и 2 пассажира , 26 и 28 лет — все жители Львовского района", — говорится в сообщении.

По факту следователи открыли уголовное дело по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, мы ранее писали, что ночью на воскресенье, 23 июля, в селе Суховоля возле Львова пьяная 39-летняя водитель внедорожника BMW X5, двигаясь задним ходом, сбила четырех пешеходов. Авария произошла у местного озера.

Также мы ранее писали, что во Львовской области отец взял вину на себя за смертельное ДТП сына. По предварительной информации полиции, в совершении наезда на 16-летнюю школьницу признался 51-летний житель Стрыйского района, но в ходе следствия это опровергли.

Кроме того, мы писали, что на Львовщине в поселке Сходница произошло ДТП. Автомобиль Tesla, за рулем которого была 35-летняя жительница Сходницы, столкнулся с мотоциклом Yokomoto HT250-3 под управлением 17-летнего жителя одного из сел Дрогобычского района.