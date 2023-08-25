На Львівщині через недбалість матері втонула дворічна дівчинка

Озеро. Фото: Google

Раніше, 23 серпня на Львівщині у селі Підбірці матір з донькою відпочивала біля водойми в компанії кількох чоловіків. Допоки жінка розпивала спиртні напої її донька впала в озеро та потонула.

Про це повідомили у Нацполіції Львівщини.

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За даними слідства, коли жінка протверезіла повідомила у поліцію про зникнення доньки.

"Як встановили слідчі, у компанії розпивали спиртне і матір, перебуваючи у нетверезому стані, залишила дитину без нагляду. Тим часом дівчинка впала з берега у воду та втопилась. За кілька годин, протверезівши, жінка помітила, що доньки поруч немає і повідомила у поліцію про її зникнення. Правоохоронці виявили тіло дівчинки у воді недалеко від місця, де відпочивала компанія", — йдеться у повідомленні.

Слідчі повідомили львів’янці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення — злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою. Санкція статті передбачає покарання — обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк. Досудове розслідування триває.

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