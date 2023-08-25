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На Львівщині через недбалість матері втонула дворічна дівчинка

25 серпня 2023 11:57
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Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині через недбалість матері втонула дворічна дівчинка
Озеро. Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Раніше, 23 серпня на Львівщині у селі Підбірці матір з донькою відпочивала біля водойми в компанії кількох чоловіків. Допоки жінка розпивала спиртні напої її донька впала в озеро та потонула.

Про це повідомили у Нацполіції Львівщини.

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За даними слідства, коли жінка протверезіла повідомила у поліцію про зникнення доньки.

"Як встановили слідчі, у компанії розпивали спиртне і матір, перебуваючи у нетверезому стані, залишила дитину без нагляду. Тим часом дівчинка впала з берега у воду та втопилась. За кілька годин, протверезівши, жінка помітила, що доньки поруч немає і повідомила у поліцію про її зникнення. Правоохоронці виявили тіло дівчинки у воді недалеко від місця, де відпочивала компанія", — йдеться у повідомленні. 

Слідчі повідомили львів’янці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення — злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою. Санкція статті передбачає покарання  — обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, ми раніше писали, що рятувальники Львівщини дістали з шестиметрового колодязя тіло жінки. Вона впала в колодязь на власному подвірʼї.

Також, ми раніше писали, що у Львові з вікна багатоповерхівки випала жінка. Правоохоронці з'ясовують всі обставини події.

Окрім того, у Львові знайшли тіло молодого хлопця, який повісився на огорожі на вул. Гіпсовій. Правоохоронці встановлюють обставини смерті хлопця.

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