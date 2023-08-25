На Львовщине из-за халатности матери утонула двухлетняя девочка

Озеро. Фото: Google

Ранее, 23 августа во Львовской области в селе Пидбирцы мать с дочерью отдыхала у водоема в компании нескольких мужчин. Пока женщина распивала спиртные напитки, ее дочь упала в озеро и утонула.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовщины.

Читайте также:

О дочери мать вспомнила всего через несколько часов

По данным следствия, когда женщина отрезвела, сообщила в полицию об исчезновении дочери.

"Как установили следователи, в компании распивали спиртное и мать, находясь в нетрезвом состоянии, оставила ребенка без присмотра. Тем временем девочка упала с берега в воду и утонула. Через несколько часов, протрезвев, женщина заметила, что дочери рядом нет и сообщила в полицию о ее исчезновении. Правоохранители обнаружили тело девочки в воде недалеко от места, где отдыхала компания", — говорится в сообщении.

Следователи сообщили львовянке о подозрении в совершении уголовного правонарушения — злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком. Санкция статьи предусматривает наказание — ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, мы ранее писали, что спасатели Львовщины извлекли из шестиметрового колодца тело женщины. Она упала в колодец на собственном дворе.

Также мы раньше писали, что во Львове из окна многоэтажки выпала женщина. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, во Львове нашли тело молодого парня, повесившегося на ограде по ул. Гипсовой. Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти молодого человека.