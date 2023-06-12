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На Львівщині через негоду перекрили частину автошляху

12 червня 2023 17:26
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині через негоду перекрили частину автошляху
Зруйнована частина дороги на Львівщині. Фото: Максим Козицький/telegram
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Через негоду, яка була у Львівській області 10 червня, підмило проїзну частину автодороги Східниця — Верхнє Синьовидне. Від сьогодні, цю ділянку дороги тимчасово перекрили для проїзду транспорту.

Про це інформує начальник Львіської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

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"Щоб провести невідкладні роботи з відновлення зруйнованої проїзної частини автошляху Східниця – Верхнє Синьовидне, від сьогодні, 12 червня, цю ділянку дороги тимчасово перекрили для проїзду транспорту", — йдеться у повідомленні.

Ремонт дороги Східниця — Верхнє Синьовидне. Фото: Макси Козицький
Ремонт дороги Східниця — Верхнє Синьовидне. Фото: Макси Козицький/telegram

Підрядна організація вже почала роботи. Про відновлення руху на цій ділянці дороги повідомлять додатково.

Нагадаємо, ми раніше писали, що внаслідок повені та виходу з берегів річки Східничанки, відбулося руйнування мостів та газопроводів, підтопило близько 100 господарств. Станом на сьогодні, 12 червня, рівень води у Дрогобицькому районі знизився на 0,5 м. Досі частково підтопленими залишаються 3 вулиці. 

Також, ми раніше писали, що у Львівській області через сильні зливи, які відбулись 10 червня, постраждали два регіони. У Дрогобицькому та Стрийському районах є руйнування та значні підтоплення. 

До слова, ми також писали, що у Києві була сильна гроза. У місті пройшла злива з градом. Внаслідок негоди були підтоплено низку вулиць. 

Окрім того, відомо що рівень води на Херсонщині через підрив Каховської ГЕС йде на спад. Проте ситуацію можуть ускладнити дощі.

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