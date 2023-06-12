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Во Львовской области из-за наводнения перекрыли часть автодороги

12 июня 2023 17:26
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львовской области из-за непогоды перекрыли часть автодороги
Разрушена часть дороги во Львовской области. Фото: Максим Козицкий/telegram
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Из-за наводнения, которая была во Львовской области 10 июня, подмыло проезжую часть автодороги Сходница — Верхнее Синевидное. С сегодняшнего дня этот участок дороги временно перекрыли для проезда транспорта.

Об этом информирует начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий .

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Ремонт автодороги Сходница — Верхнее Синевидное

"Чтобы провести неотложные работы по восстановлению разрушенной проезжей части автодороги Сходница - Верхнее Синевидное, с сегодняшнего дня, 12 июня, этот участок дороги временно перекрыли для проезда транспорта",  — говорится в сообщении.

Ремонт дороги Сходница – Верхнее Синевидное. Фото: Максы Козицкий
Ремонт дороги Сходница – Верхнее Синевидное. Фото: Максы Козицкий/telegram

Подрядная организация уже приступила к работе. О возобновлении движения на этом участке дороги сообщат дополнительно.

Напомним, мы ранее писали, что в результате наводнения и выхода из берегов реки Сходничанки, произошло разрушение мостов и газопроводов, подтопило около 100 хозяйств. На сегодня, 12 июня, уровень воды в Дрогобычском районе снизился на 0,5 м. До сих пор частично подтопленными остаются 3 улицы.

Также мы ранее писали, что во Львовской области из-за сильных ливней , которые произошли 10 июня, пострадали два региона. В Дрогобычском и Стрыйском районах есть разрушения и значительные подтопления.

Кстати, мы также писали, что в Киеве была сильная гроза. В городе прошел ливень с градом . В результате непогоды были подтоплены ряд улиц.

Кроме того, известно, что уровень воды на Херсонщине из-за подрыва Каховской ГЭС идет на убыль . Однако ситуацию могут усугубить дожди.

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