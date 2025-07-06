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Головна Львів На Львівщині чоловік інформував у Viber про патрулі ТЦК

На Львівщині чоловік інформував у Viber про патрулі ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 03:32
Суд Львівської області визнав винним чоловіка, який повідомляв у Viber про патрулі ТЦК
Застосунок Viber. Ілюстративне фото: pexels.com

У Львівській області відбулось засідання суду Жовківського району, який ухвалив рішення щодо місцевого жителя, який заважав мобілізації. Він повідомляв у Viber про патрулі та пости ТЦК.

Про це інформує видання Zaxid.net.

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Деталі справи

На суді з'ясувалось, що мешканець смт Куликів розголошував інформацію про перебування військовослужбовців територіального центру комплектації та соціальної підтримки (ТЦК). Протягом пів року обвинувачений адміністрував Viber-канал, де публікував повідомлення про дати та місця проведення заходів з оповіщення в рамках мобілізації.

Рішення суду

Винуватець визнав свою провину й уклав досудову угоду з прокуратурою, яку суд затвердив. Суддя виніс вирок: п'ять років позбавлення волі. Однак, враховуючи укладену досудову угоду, обвинувачений звільнений від відбування основного покарання та призначено один рік іспитового терміну. 

Нагадаємо, у Львові суд визнав незаконною передачу пам’ятки архітектури національного значення — Порохової вежі — в оренду.

Раніше у Львові суд покарав військовослужбовця, який порушив правила поводження зі зброєю. 

суд Львівська область Viber ТЦК та СП судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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