Суд Львівської області визнав винним чоловіка, який повідомляв у Viber про патрулі ТЦК

На Львівщині чоловік інформував у Viber про патрулі ТЦК
У Львівській області відбулось засідання суду Жовківського району, який ухвалив рішення щодо місцевого жителя, який заважав мобілізації. Він повідомляв у Viber про патрулі та пости ТЦК.
Про це інформує видання Zaxid.net.
Деталі справи
На суді з'ясувалось, що мешканець смт Куликів розголошував інформацію про перебування військовослужбовців територіального центру комплектації та соціальної підтримки (ТЦК). Протягом пів року обвинувачений адміністрував Viber-канал, де публікував повідомлення про дати та місця проведення заходів з оповіщення в рамках мобілізації.
Рішення суду
Винуватець визнав свою провину й уклав досудову угоду з прокуратурою, яку суд затвердив. Суддя виніс вирок: п'ять років позбавлення волі. Однак, враховуючи укладену досудову угоду, обвинувачений звільнений від відбування основного покарання та призначено один рік іспитового терміну.
Нагадаємо, у Львові суд визнав незаконною передачу пам’ятки архітектури національного значення — Порохової вежі — в оренду.
Раніше у Львові суд покарав військовослужбовця, який порушив правила поводження зі зброєю.
Читайте Новини.LIVE!