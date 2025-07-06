Суд Львовской области признал виновным мужчину, который сообщал в Viber о патрулях ТЦК

Приложение Viber. Иллюстративное фото: pexels.com

Во Львовской области состоялось заседание суда Жовковского района, который принял решение в отношении местного жителя, который мешал мобилизации. Он сообщал в Viber о патрулях и посты ТЦК.

Об этом информирует издание Zaxid.net.

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Детали дела

На суде выяснилось, что житель пгт Куликов разглашал информацию о пребывании военнослужащих территориального центра комплектации и социальной поддержки (ТЦК). В течение полугода обвиняемый администрировал Viber-канал, где публиковал сообщения о датах и местах проведения мероприятий по оповещению в рамках мобилизации.

Решение суда

Виновник признал свою вину и заключил досудебное соглашение с прокуратурой, которое суд утвердил. Судья вынес приговор: пять лет лишения свободы. Однако, учитывая заключенное досудебное соглашение, обвиняемый освобожден от отбывания основного наказания и назначен один год испытательного срока.

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