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На Львівщині чоловік розбещував 5-річну дитину — як його покарав суд

15 квітня 2024 16:33
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
На Львівщині чоловік розбещував 5-річну дитину — як його покарав суд
Вердикт суду. Фото ілюстративне: sud.ua
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Червоноградській громаді Львівської області судили місцевого мешканця, який розбещував неповнолітню. Суд відправив його за ґрати терміном на п'ять років. 

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури.

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Як довели прокурори, ще у 2018 році в одному із сіл Червоноградської громади зловмисник вчинив розбещення п'ятирічної дівчинки, коли допомагав її родині по господарству.

Він скористався тим, що батьки не стежили за дитиною, і  обіцянками заманив дівчинку, яка гралася на подвір’ї будинку, до недобудови, після чого вчинив розпусні дії сексуального характеру щодо неповнолітньої.

Судді визнали його винним та ув'язнив на п'ять років, позбавивши права обіймати посади, пов’язані з вихованням та навчанням дітей, а також займатися діяльністю, пов’язаною з роботою з дітьми терміном до трьох років.

На Львівщині чоловік розбещував 5-річну дитину — як його покарав суд
Скриншот заяви Львівської обласної прокуратури

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Самборі судитимуть підрядника за неправдиві дані про будівництво медцентру.

Також у Городку перед судом постав батько учня міської школи №3 за лайливий напис сина біля кабінету дирекції школи. 

суд
діти
Україна
Львівська область
Кримінал

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