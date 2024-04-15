Во Львовской области мужчина развращал 5-летнего ребенка — как его наказал суд
В Червоноградской громаде Львовской области судили местного жителя, который развращал несовершеннолетнюю. Суд отправил его за решетку сроком на пять лет.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.
Во Львовской области судили мужчину, который развращал несовершеннолетнюю
Как доказали прокуроры, еще в 2018 году в одном из сел Червоноградской громады злоумышленник совершил развращение пятилетней девочки, когда помогал ее семье по хозяйству.
Он воспользовался тем, что родители не следили за ребенком, и обещаниями заманил девочку, которая играла во дворе дома, в недостроенное здание, после чего совершил развратные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.
Судьи признали его виновным и заключил в тюрьму на пять лет, лишив права занимать должности, связанные с воспитанием и обучением детей, а также заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми сроком до трех лет.
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