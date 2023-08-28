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На Львівщині чоловік встромив ножа у свого гостя: деталі інциденту

28 серпня 2023 10:19
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині чоловік встромив ножа у свого гостя: деталі інциденту
Ніж в руках чоловіка. Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

До поліції Львівщини 26 серпня близько 20:00 надійшло повідомлення від 37-річного жителя Жидачева про те, що він отримав ножове поранення в одній з квартир на вулиці Княжий Брід. Правоохоронцям вдалось затримати зловмисника — 38-річного місцевого мешканця. 

Про це інформує пресслужба Нацполіції Львівщини.

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За даними слідства, того дня потерпілий прийшов у гості до 38-річного мешканця Жидачева. 

"Під час розпивання спиртних напоїв між чоловіками виник конфлікт, під час якого господар помешкання завдав гостю удар ножем в область черевної ділянки. Його госпіталізовано у лікарню", — йдеться у повідомленні.

38- річний чоловік хатриманий працівниками поліції. Фото: Нацполіція Львівщини
38-річний чоловік, якого затримали працівники поліції. Фото: Нацполіція Львівщини 

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання  — позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, ми раніше писали, що в одному із реабілітаційних центрів у Львівській області виник конфлікт між двома пацієнтами. Внаслідок бійки помер 30-річний мешканець Львова.

Окрім того, на Львівщині у Стрийському районі правоохоронці взяли під варту 49-річного чоловіка, який вбив свого зятя. За даними слідства, конфлікт між чоловіком та зятем виник під час словесної перепалки. 

Також ми писали, що правоохоронцям Львівщини вдалось затримати 37-річного чоловіка, який вбив ножем свого знайомого та втік. Після скоєного злочину чоловік намагався покинути місто.

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