На Львовщине мужчина воткнул нож у своего гостя: детали инцидента

Нож в руках мужчины. Фото: Google

В полицию Львовщины 26 августа около 20:00 поступило сообщение от 37-летнего жителя Жидачева о том, что он получил ножевое ранение в одной из квартир на улице Княжеский Брод. Правоохранителям удалось задержать злоумышленника — 38-летнего местного жителя.

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Львовщины.

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По данным следствия, в тот день потерпевший пришел в гости к 38-летнему жителю Жидачева.

"Во время распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт, во время которого хозяин дома нанес гостю удар ножом в область брюшного участка. Потерпевшего госпитализирован в больницу", — говорится в сообщении.

38-летний мужчина, которого задержали сотрудники полиции. Фото: Нацполиция Львовщины

По факту следователи открыли уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы сроком от пяти до восьми лет. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, мы ранее писали, что в одном из реабилитационных центров во Львовской области возник конфликт между двумя пациентами. В результате драки умер 30-летний житель Львова.

Кроме того, во Львовской области в Стрыйском районе правоохранители взяли под стражу 49-летнего мужчину, который убил своего зятя. По данным следствия, конфликт между мужчиной и зятем возник во время словесной перепалки.

Также мы писали, что правоохранителям Львовщины удалось задержать 37-летнего мужчину, который убил ножом своего знакомого и скрылся. После совершенного преступления мужчина пытался покинуть город.