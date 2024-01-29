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На Львівщині директорка училища виписувала премії своїй матері — яке покарання обрав суд

29 січня 2024 11:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Львівщині директорка училища виписувала премії своїй матері — яке покарання обрав суд
Суд виносить рішення. Ілюстративне фото: insight-ukraine
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Директорка державного навчального закладу Угнівський аграрно-будівельний ліцей у Львівській області виписувала премії власній матері. Відомо, що матір працює там медсестрою.

Про це пише ZAXID.net.

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Директорка училища виписувала премії матері

Зазначається, що жінка працює директоркою Угнівського аграрно-будівельного ліцею, який розташований у Червоноградському районі.

3 січня минулого року вона видала наказ про виплату працівникам ліцею надбавки, яка становить 50% від ставки.

Там же працює медсестрою її матір, якій згідно з наказом нарахували понад 25 тис. грн премії. При цьому директорка не повідомила у Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації про наявний конфлікт інтересів.

Суд визнав її винною у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та призначив 3400 грн штрафу.

Нагадаємо, що суд з державного бюджету стягнув 850 тис. компенсації на користь львів’янина Романа Оленича, якого поліцейські звинувачували у вчиненні ДТП у 2010 році. Зазначається, що чоловік перебував під слідством та судом понад десять років, проте все ж зміг довести свою невинуватість.

Також ми писали, що у Львівській області суд визнав винним у неналежному виконанні обов’язків щодо виховання дитини директора місцевого училища Віталія Никифоріва. Неповнолітня учениця, опікуном якої був педагог, потрапила до лікарні з алкогольною інтоксикацією. 

суд
премія
конфлікт
Львівська область

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