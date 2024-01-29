На Львовщине директор училища выписывала премии своей матери —какое наказание избрал суд

Суд выносит решение. Иллюстративное фото: insight-ukraine

Директор государственного учебного заведения Угневский аграрно-строительный лицей во Львовской области выписывала премии собственной матери. Известно, что мать работает там медсестрой.

Об этом пишет ZAXID.net.

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Директор училища выписывала премии матери

Отмечается, что женщина работает директором Угновского аграрно-строительного лицея, который находится в Червоноградском районе.

3 января прошлого года она издала приказ о выплате работникам лицея надбавки, составляющей 50% от ставки.

Там же работает медсестрой ее мать, которой по приказу насчитали более 25 тыс. грн премии. При этом директор не сообщила в Департамент образования и науки Львовской областной государственной администрации о существующем конфликте интересов.

Суд признал ее виновной в нарушении требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов и назначил 3400 грн штрафа.

Напомним, что суд из государственного бюджета взыскал 850 тыс. компенсации в пользу львовянина Романа Оленича, которого полицейские обвиняли в совершении ДТП в 2010 году. Отмечается, что мужчина находился под следствием и судом более десяти лет, однако смог доказать свою невиновность.

Также мы писали, что во Львовской области суд признал виновным в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка директора местного училища Виталия Никифорива. Несовершеннолетняя ученица, опекуном которой был педагог, попала в больницу с алкогольной интоксикацией.