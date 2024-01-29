На Львовщине директор училища выписывала премии своей матери —какое наказание избрал суд
Директор государственного учебного заведения Угневский аграрно-строительный лицей во Львовской области выписывала премии собственной матери. Известно, что мать работает там медсестрой.
Об этом пишет ZAXID.net.
Директор училища выписывала премии матери
Отмечается, что женщина работает директором Угновского аграрно-строительного лицея, который находится в Червоноградском районе.
3 января прошлого года она издала приказ о выплате работникам лицея надбавки, составляющей 50% от ставки.
Там же работает медсестрой ее мать, которой по приказу насчитали более 25 тыс. грн премии. При этом директор не сообщила в Департамент образования и науки Львовской областной государственной администрации о существующем конфликте интересов.
Суд признал ее виновной в нарушении требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов и назначил 3400 грн штрафа.
Напомним, что суд из государственного бюджета взыскал 850 тыс. компенсации в пользу львовянина Романа Оленича, которого полицейские обвиняли в совершении ДТП в 2010 году. Отмечается, что мужчина находился под следствием и судом более десяти лет, однако смог доказать свою невиновность.
Также мы писали, что во Львовской области суд признал виновным в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка директора местного училища Виталия Никифорива. Несовершеннолетняя ученица, опекуном которой был педагог, попала в больницу с алкогольной интоксикацией.
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