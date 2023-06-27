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На Львівщині мешканка Волині організувала бізнес на ухилянтах

27 червня 2023 13:15
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Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині мешканка Волині організувала бізнес на ухилянтах
Затримання мешканки Волині. Фото: Держприкордонслужба України
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Поблизу одного з пунктів пропуску на Львівщині правоохоронці затримали 26-річну жінку, яка саме збиралася переправити "клієнта" у закордонну подорож. За таку послугу волинянка отримала плату у розмірі 5 500 доларів США.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України

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Подробиці затримання 

"За налагодженою схемою охочих незаконно виїхати за кордон зловмисники попередньо вносили в електронну систему "Шлях", що давало їм право як водіям, які здійснюють міжнародні перевезення, виїжджати за межі України. За місцями проживання фігурантів провадження правоохоронці провели санкціоновані обшуки, під час яких виявили та вилучили значні суми коштів, комп’ютерну техніку, печатки, чорнові записи", — йдеться у повідомленні.

Правохорнці занйшли гроші під час обшуки кварити. Фото: Держприкордонслужба України
Правоохоронці знайшли гроші під час обшуків квартири. Фото: Держприкордонслужба України

Зловмисницю затримано в порядку статті 208 КПК України та оголошено про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, ми раніше писали, що У Львові затримали старшого державного інспектора Держслужби України з безпеки на транспорті Львівщини. Посадовець організував схему одержання хабарів від представника підприємства, що спеціалізується на вантажних перевезеннях.

Також ми писали, що на Львівщині у пункті пропуску "Шегині" затримали чоловіка, який хотів перетнути кордон з підробленими документами. Отримавши відмову у перетині, чоловік намагався дати хабар інспектору.

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