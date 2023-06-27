Во Львовской области жительница Волыни организовала бизнес на ухилянтах

Задержание жительницы Волыни. Фото: Госпогранслужба Украины

Вблизи одного из пунктов пропуска на Львовщине правоохранители задержали 26-летнюю женщину, которая собиралась переправить "клиента" за границу. За такую услугу волынянка получила плату в размере 5 500 долларов США.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

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Подробности задержания

"По налаженной схеме желающих незаконно выехать за границу злоумышленники предварительно вносили в электронную систему "Шлях", что давало им право как водителям, осуществляющим международные перевозки, выезжать за пределы Украины. По местам жительства фигурантов правоохранители провели санкционированные обыски, во время обыска которых обнаружили и изъяли значительные суммы средств, компьютерную технику, печати, черновые записи", — говорится в сообщении.

Правоохранители нашли деньги во время обысков квартиры. Фото: Госпогранслужба Украины

Злоумышленница задержана в порядке статьи 208 УПК Украины и объявлена о подозрении по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове задержан старший государственный инспектор Госслужбы Украины по безопасности на транспорте Львовщины. Чиновник организовал схему получения взяток от представителя предприятия, специализирующегося на грузовых перевозках.

Также мы писали, что на Львовщине в пункте пропуска "Шегини" задержали мужчину, который хотел пересечь границу с поддельными документами. Получив отказ в пересечении, мужчина пытался дать взятку инспектору.