На Львівщині нетверезий підліток викликав поліцію через матір та бабусю

Сп'янілий підліток. Фото ілюстративне: УНІАН

У Старосамбірському райсуді Львівської області 15 січня відбувся розгляд адміністративної справи про неповнолітнього підлітка, який викликав поліцію на матір та бабусю, бувши нетверезим. Суддя визнав хлопця невинним, обмежившись лише усним зауваженням.

Про це повідомляє видання Zaxid.net.

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Нетверезий підліток викликав поліцію

Як зазначає видання, торік 25 грудня неповнолітній Назарій, бувши напідпитку, викликав поліцію та повідомив, що його побили мама та бабуся, однак насправді рідні хлопця не здіймали на нього руки. Правоохоронці склали на нього протокол за свідомо неправдивий виклик спецслужб.

На суді хлопець визнав свою провину та розкаявся, пообіцявши надалі не вчиняти правопорушень. Суддя райсуду Максим Клімченко задовольнив прохання юнака, та позбавив його відповідальності, обмежившись усним зауваженням та виховною бесідою.

Нагадаємо, що раніше на Львівщині правоохоронці повідомили сімейній парі про підозру в шахрайстві. Вони розміщували в мережі Інтернет оголошення про виготовлення посвідчень водія, брали гроші, а потім зникали.

Водночас Бродівський райсуд Львівщини засудив громадянина Азербайджану Раміля Мірзоєва за крадіжку скриньки з донатами для благодійсного фонду "Патріот-ЮА" та "горілки з ковбасками" з АТБ. Також його визнали винним у продажі знайдених боєприпасів. Йому присудили п'ять років позбавлення волі.