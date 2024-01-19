Во Львовской области нетрезвый подросток вызвал полицию из-за матери и бабушки

Опьяневший подросток. Фото иллюстративное: УНИАН

В Старосамборском райсуде Львовской области 15 января состоялось рассмотрение административного дела о несовершеннолетнем подростке, который вызвал полицию на мать и бабушку, будучи нетрезвым. Судья признал парня невиновным, ограничившись лишь устным замечанием.

Об этом сообщает издание Zaxid.net.

Читайте также:

Нетрезвый подросток вызвал полицию

Как отмечает издание, в прошлом году 25 декабря несовершеннолетний Назарий, будучи под хмельком, вызвал полицию и сообщил, что его избили мама и бабушка, однако на самом деле родные парня не поднимали на него руки. Правоохранители составили на него протокол за заведомо ложный вызов спецслужб.

На суде парень признал свою вину и раскаялся, пообещав в дальнейшем не совершать правонарушений. Судья райсуда Максим Климченко удовлетворил просьбу юноши и лишил его ответственности, ограничившись устным замечанием и воспитательной беседой.

Напомним, что ранее во Львовской области правоохранители сообщили семейной паре о подозрении в мошенничестве. Они размещали в сети Интернет объявления об изготовлении водительских удостоверений, брали деньги, а затем исчезали.

В то же время Бродовский райсуд Львовской области засудил гражданина Азербайджана Рамиля Мирзоева за кражу ящика с донатами для благотворительного фонда "Патриот-ЮА" и "водки с колбасками" из АТБ. Также он был признан виновным в продаже найденных боеприпасов. Ему присудили пять лет лишения свободы.