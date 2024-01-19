Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львовской области нетрезвый подросток вызвал полицию из-за матери и бабушки arrow

Во Львовской области нетрезвый подросток вызвал полицию из-за матери и бабушки

19 января 2024 23:20
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Во Львовской области нетрезвый подросток вызвал полицию из-за матери и бабушки
Опьяневший подросток. Фото иллюстративное: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Старосамборском райсуде Львовской области 15 января состоялось рассмотрение административного дела о несовершеннолетнем подростке, который вызвал полицию на мать и бабушку, будучи нетрезвым. Судья признал парня невиновным, ограничившись лишь устным замечанием.

Об этом сообщает издание Zaxid.net.

Читайте также:

Нетрезвый подросток вызвал полицию

Как отмечает издание, в прошлом году 25 декабря несовершеннолетний Назарий, будучи под хмельком, вызвал полицию и сообщил, что его избили мама и бабушка, однако на самом деле родные парня не поднимали на него руки. Правоохранители составили на него протокол за заведомо ложный вызов спецслужб.

На суде парень признал свою вину и раскаялся, пообещав в дальнейшем не совершать правонарушений. Судья райсуда Максим Климченко удовлетворил просьбу юноши и лишил его ответственности, ограничившись устным замечанием и воспитательной беседой.

Напомним, что ранее во Львовской области правоохранители сообщили семейной паре о подозрении в мошенничестве. Они размещали в сети Интернет объявления об изготовлении водительских удостоверений, брали деньги, а затем исчезали.

В то же время Бродовский райсуд Львовской области засудил гражданина Азербайджана Рамиля Мирзоева за кражу ящика с донатами для благотворительного фонда "Патриот-ЮА" и "водки с колбасками" из АТБ. Также он был признан виновным в продаже найденных боеприпасов. Ему присудили пять лет лишения свободы.

алкоголь
подростки
полиция
Украина
Львовская область

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

6 января 2024

20:28 Соня Морозюк впервые прокомментировала свою причастность к украденным средствам в Минобороны

Актуальное по теме