На Львівщині поліція затримала організатора скандальної "Порядної галицької вечірки"

Скандальна вечірка у Львові. Фото: Львів — місто натхнення

У Львівській області поліція затримала організатора скандальних вечірок під назвою "Порядна галицька вечірка". За участь у вечірці він брав від 700 до 3500 гривень.

Про це розповідає видання ZAXID.NET у понеділок, 1 квітня.

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Чоловік створив групу в Telegram, де пояснював правила поведінки на вечірці. Загалом в чаті було приблизно 63 людини.

Для участі у вечірці кожен учасник мав пройти співбесіду із організатором по відеозв’язку, а також заплатити за вхід від 700 до 3500 грн. Ціна залежала від статі.

Поки що чоловік перебуває на нічному домашньому арешті. Йому загрожує п'ять років тюрми.

Нагадаємо, на Львівщині суд оштрафував за неналежне виконання батьківських обов'язків мати школярки, яка крала речі в учнів та вчителів. Жінці доведеться сплатити штраф у розмірі 1700 грн.

Раніше ми писали про те, що у Львові суд визнав винним у дрібному хуліганстві чоловіка, який займався оральними втіхами у громадському місці. Його покарали штрафом у розмірі 119 грн.