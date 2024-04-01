На Львовщине полиция задержала организатора скандальной "Порядної галицької вечірки"

Скандальная вечеринка во Львове. Фото: Львов - город вдохновения

Во Львовской области полиция задержала организатора вечеринок под названием "Порядна галицька вечірка". За участие в вечеринке он брал от 700 до 3500 гривен.

Об этом рассказывает издание ZAXID.NET в понедельник, 1 апреля.

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Муж создал группу в Telegram, где объяснял правила поведения на вечеринке. В общей сложности в чате было примерно 63 человека.

Для участия в вечеринке каждый участник должен был пройти собеседование с организатором по видеосвязи, а также заплатить за вход от 700 до 3500 грн. Цена зависела от пола.

Пока мужчина находится на ночном домашнем аресте. Ему грозит пять лет тюрьмы.

Напомним, во Львовской области суд оштрафовал за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей иметь школьницы, воровавшей вещи у учеников и учителей. Женщине придется заплатить штраф в размере 1700 грн.

Ранее мы писали о том, что во Львове суд признал виновным в мелком хулиганстве мужчину, занимавшегося оральными утехами в общественном месте. Его наказали штрафом в размере 119 грн.