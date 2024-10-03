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На Львівщині солдат вимагав звільнення через догляд за бабцею — що вирішив суд

3 жовтня 2024 10:25
Анастасія Постоєнко - Редактор
На Львівщині солдат через суд вимагав звільнення зі служби по догляду за бабцею
Львівський окружний адміністративний суд. Фото: Четверта студія
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Львові судді розбиралися зі скаргою військового, якому військова частина відмовила у звільненні зі служби за сімейних обставин. Солдат хотів доглядати за бабусею, яка має I групу інвалідності, проте у частині вирішили відмовити, бо вирішили, що цим можуть займатися інші невійськовозобов'язані родичі літньої жінки.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Солдат кулеметного взводу однієї з військових частин, який потрапив до війська у 2022 році, не отримав дозвіл на звільнення зі служби по догляду за бабусею, яка має першу групу інвалідності. 

У військовій частині йому заявили, що він має довести відсутність інших родичів, які могли доглянути б за літньою жінкою. Солдат не погодився з таким висновком та подав до суду. 

Надалі у суді представник військової частини пояснив, що солдат має матір, сестру та брата, які проживають за кордоном. Він додав, що військовий не має права звільнитися з військової служби.

Солдат заявив, що має повне право на звільнення по догляду, що регламентовано законом України, і він не зобов'язаний доводити присутність чи відсутність родичів, які могли б його замінити. 

У суді вирішили встати на сторону солдата. Зокрема, суддя вважає, що військовий надав достатньо доказів, щоб отримати звільнення зі служби. 

"Суд не встановив обов’язку позивача підтверджувати відсутність інших сторонніх осіб, які можуть здійснювати догляд за його бабусею саме у випадку звільнення з військової служби для здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I групи на підставі пп. "г" п. 2 ч. 4 ст. 26 Закону № 2232-XII. Суд дійшов висновку, що позивач має право на звільнення з військової служби за цією нормою", — йдеться у вироку.

Таким чином, адміністративний позов солдата у суді задовольнили та визнали протиправними. Суд зобов'язав військову частину звільнити солдата зі служби. 

Нагадаємо, у Львові також судили військового, який нараховував премії нетверезем колегам. Також судді розбиралися, чи протиправною була мобілізація заброньованого працівника у Львові. 

суд правосуддя Львів мобілізація відстрочка

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