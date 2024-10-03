Во Львовской области солдат через суд требовал увольнения со службы по уходу за бабушкой

Львовский окружной административный суд. Фото: Четвертая студия

Во Львове судьи разбирались с жалобой военного, которому военная часть отказала в увольнении со службы по семейным обстоятельствам. Солдат хотел ухаживать за бабушкой, имеющей I группу инвалидности, однако в части решили отказать, потому что решили, что этим могут заниматься другие невоеннообязанные родственники пожилой женщины.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном на Едином государственном реестре судебных решений.

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Увольнение со службы по семейным обстоятельствам

Солдат пулеметного взвода одной из воинских частей, попавший в армию в 2022 году, не получил разрешение на увольнение со службы по уходу за бабушкой, имеющей первую группу инвалидности.

В воинской части ему заявили, что он должен доказать отсутствие других родственников, которые могли бы присмотреть за пожилой женщиной. Солдат не согласился с таким выводом и подал в суд.

В дальнейшем в суде представитель воинской части пояснил, что у солдата есть мать, сестра и брат, проживающие за границей. Он добавил, что военный не имеет права уволиться с военной службы.

Солдат заявил, что имеет полное право на увольнение по уходу, регламентированное законом Украины, и он не обязан доказывать присутствие или отсутствие родственников, которые могли бы его заменить.

В суде решили встать на сторону солдата. В частности, судья считает, что военный предоставил достаточно доказательств, чтобы получить увольнение со службы.

"Суд не установил обязанности истца подтверждать отсутствие других посторонних лиц, которые могут осуществлять уход за его бабушкой именно в случае увольнения с военной службы для осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы на основании пп. "г" п. 2 ч. 4 ст. 26 Закона № 2232-XII. Суд пришел к выводу, что истец имеет право на увольнение с военной службы по этой норме", — говорится в приговоре.

Таким образом, административный иск солдата в суде удовлетворили и признали противоправными. Суд обязал воинскую часть уволить солдата со службы.

Напомним, во Львове также судили военного, который начислял премии нетрезвым коллегам. Также судьи разбирались, противоправной ли была мобилизация забронированного работника во Львове.