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На Львівщині сталася смертельна ДТП: деталі автотрощі

20 вересня 2023 12:46
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині сталася смертельна ДТП: деталі автотрощі
Рятувальник на місці ДТП. Фото: Нацполіція Львівщини
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Вчора, 19 вересня, на автодорозі "Мукачево — Івано-Франківськ — Рогатин — Львів" поблизу села Старе Село Львівського району 24-річний водій не впорався з керування та врізався в дерево. Внаслідок ДТП двоє загиблих та двоє травмованих.

Про це інформує пресслужба Нацполіції Львівщини.

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Водій та пасажирка загинули на місці 

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Mersedes Benz Е270", 24-річний мешканець Івано-Франківської області, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та в’їхав у дерево.

"Від отриманих внаслідок ДТП травм водій автомобіля та його пасажир, 28-річний мешканець одного з сіл Стрийського району, загинули на місці події. Ще дві пасажирки автівки, 22-річні жительки Івано-Франківської області, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні", — йдеться у повідомленні.

Авто яке врізалося в дерево. Фото: Нацполіція Львівщини
Авто, яке врізалося в дерево. Фото: Нацполіція Львівщини

За  ним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на автодорозі "Київ — Чоп" неподалік села Раковець Львівського району сталася смертельна ДТП. Унаслідок аварії на місці трагедії загинув дворічний хлопчик.

Також ми писали, що на автодорозі "Київ — Чоп" у селі Ямпіль трапилась ДТП. Внаслідок зіткнення двох автомобілів є загиблий та постраждалі.

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