На Львівщині сталася смертельна ДТП: деталі автотрощі

Рятувальник на місці ДТП. Фото: Нацполіція Львівщини

Вчора, 19 вересня, на автодорозі "Мукачево — Івано-Франківськ — Рогатин — Львів" поблизу села Старе Село Львівського району 24-річний водій не впорався з керування та врізався в дерево. Внаслідок ДТП двоє загиблих та двоє травмованих.

Про це інформує пресслужба Нацполіції Львівщини.

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Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Mersedes Benz Е270", 24-річний мешканець Івано-Франківської області, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та в’їхав у дерево.

"Від отриманих внаслідок ДТП травм водій автомобіля та його пасажир, 28-річний мешканець одного з сіл Стрийського району, загинули на місці події. Ще дві пасажирки автівки, 22-річні жительки Івано-Франківської області, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні", — йдеться у повідомленні.

Авто, яке врізалося в дерево. Фото: Нацполіція Львівщини

За ним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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