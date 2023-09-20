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На Львовщине произошло смертельное ДТП: детали аварии

20 сентября 2023 12:46
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Марта Байдака
Журналист
На Львовщине произошло смертельное ДТП: детали автотрощи
Спасатели на месте ДТП. Фото: Нацполиция Львовщины
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Вчера, 19 сентября, на автодороге "Мукачево — Ивано-Франковск — Рогатин  — Львов" вблизи села Старое Село Львовского района 24-летний водитель не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП двое погибших и двое травмированных.

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Львовщины.

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Водитель и пассажирка погибли на месте

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Mersedes Benz Е270", 24-летний житель Ивано-Франковской области, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

"От полученных в результате ДТП травм водитель автомобиля и его пассажир, 28-летний житель одного из сел Стрыйского района, погибли на месте происшествия. Еще две пассажирки автомобиля, 22-летние жительницы Ивано-Франковской области, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу", — говорится в сообщении.

Авто, которое врезалось в дерево. Фото: Нацполиция Львовщины
Авто, которое врезалось в дерево. Фото: Нацполиция Львовщины

По данному факту следователи открыли уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Напомним, мы ранее писали, что на автодороге "Киев — Чоп" недалеко от села Раковец Львовского района произошло смертельное ДТП. В результате аварии на месте трагедии погиб двухлетний мальчик.

Также мы писали, что на автодороге "Киев — Чоп" в селе Ямполь произошло ДТП. В результате столкновения двух автомобилей есть погибший и пострадавшие.

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