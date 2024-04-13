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На Львівщині судили місцевого мешканця, який проігнорував повістку — як покарали

13 квітня 2024 00:06
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
На Львівщині судили місцевого мешканця, який проігнорував повістку — як покарали
Рішення суду. Фото: ілюстративне: thekievtimes.ua
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Золочівський райсуд Львівської області ув'язнив на три роки позбавлення волі 30-річного мешканця Бродів за ухилення від мобілізації. Отримавши бойову повістку, він не прибув до призовного пункту для проходження служби.

Про це інформує пресслужба Львівської обласної прокуратури.

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На Львівщині судили місцевого за ухилення від мобілізації

Як було встановлено, торік у листопаді він прибув на повістку про виклик до ТЦК СП. Військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним за станом здоров’я для проходження військової служби. Тоді ж йому було вручено бойову повістку, згідно з якою він мав з’явитися на загальну мобілізацію.

Проте фігурант без поважної причини не з’явився до призовного пункту, чим порушив вимоги чинного законодавства та ухилився від військового призову.

Вердиктом суду йому було призначено покарання у виді трьох років позбавлення волі.

На Львівщині судили місцевого мешканця, який проігнорував повістку — як покарали
Скриншот допису Львівської обласної прокуратури

Нагадаємо, раніше Радехівський райсуд Львівської області визнав винним начальника місцевого ТЦК СП, який мобілізував  заброньованого працівника компанії "Галичина", в результаті чого його оштрафували на 17 тисяч гривень.

Водночас Держбюро розслідувань викрило на Львівщині організовану групу, яка, прикриваючись працівниками ТЦК СП, обікрала чоловіків, що хотіли незаконно перетнути кордон, помістивши зловмисників під варту. 

суд
Львів
Україна
Львівська область
мобілізація
ТЦК та СП

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